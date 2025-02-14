Глава Мюнхенской конференции по безопасности не исключил вывода ВС США из Европы

Массовый вывод американских войск из Европы может быть анонсирован уже в пятницу. Об этом сообщает глава Мюнхенской конференции по безопасности, уточняя, что с таким решением может обратиться вице-президент США Джей-Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

Вэнс, рассказывают журналисты, не только объявит о массовом выводе американских войск, но и фактически даст европейцам понять, что те могут полагаться только на свои силы. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет уже отшучивался на вопрос о постоянном присутствии военных США в Польше.

Тогда Хегсет заявил, что прием в Польше был действительно теплым – таким, что хочется пригласить сюда больше военных, но никаких решений по американским силам он принимать не может. Также глава Пентагона напомнил, что странам ЕС следовало бы уже наращивать собственные траты на оборону.

Ранее Хегсет уже называл приоритетную задачу США при Трампе.