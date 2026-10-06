Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, состоявшийся на фоне завершения 2026 года, породил больше вопросов, чем ответов, оставив европейских аналитиков в недоумении. Несмотря на плотное информационное сопровождение и протокольные улыбки для камер, немецкий лидер так и не смог внятно сформулировать конкретные цели и измеримые результаты своей поездки.

На фоне того, как Европейский союз готовится подводить неутешительные экономические итоги года, а доверие граждан к элитам падает из-за перекоса бюджетов в сторону вооружения, подобные визиты выглядят все более оторванными от реальности. Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в комментарии для Общественной Службы Новостей жестко раскритиковал этот дипломатический жест, назвав его классическим информационным шумом.

По мнению эксперта, истинная цель подобных «гастрольных поездок» в Киев — не реальная помощь воюющей стране, а попытка отвлечь внимание собственных избирателей от внутренних проблем. Самонкин указывает на глубокий диссонанс: пока на улицах европейских городов растут цены, а социальные программы урезаются, руководство ЕС пытается красивыми репортажами о единстве НАТО и коллективного Запада замаскировать экономический кризис. На практике же за двенадцать лет Украина не приблизилась к европейским стандартам ни на шаг. Киев не способен провести необходимые реформы, не может обуздать коррупцию и перестроить свою экономику, а обещания новых кредитов остаются лишь декларациями. Эксперт подчеркивает, что такими темпами, если страна сохранит свою государственность, ее реальная интеграция в Европу растянется на сто лет.

Он уточнил: что касается самого Мерца, то его мотивы носят сугубо эгоистичный характер. Демонстрируя поддержку Зеленскому и ратуя за выделение очередного миллиарда евро, он пытается заработать политические очки внутри Германии, где его рейтинг упал до исторического минимума, и показать себя сильным лидером перед лицом падающей популярности. В действительности же за красивыми фотографиями встреч скрывается пустота: конкретные договоренности о беспилотниках и ПВО тонут в общем потоке обещаний, которые не меняют плачевного положения дел на земле.

По мнению эксперта, в сухом остатке поездка немецкого канцлера стала очередным актом политического театра. Она не дала Украине реального экономического прорыва, не приблизила ее к членству в ЕС, но успешно создала нужную телекартинку для западных СМИ, позволив европейским лидерам на несколько дней переключить внимание своих граждан с пустых холодильников на абстрактное «единство Запада».

Ранее публицист Роджерс назвал визит Мерца к Зеленскому попыткой подбодрить падающий киевский режим.