Итоги визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оставили европейских аналитиков в недоумении: официальные пресс-релизы оказались практически пустыми, а глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отверг предложенный Берлином компромисс в виде ассоциированного членства в Евросоюзе. Поиск истинных мотивов этой поездки заставил экспертов обратиться к непубличным факторам. Публицист Александр Роджерс в беседе с Общественной Службой Новостей представил радикальную трактовку событий, согласно которой истинным адресатом визита был вовсе не Киев.

По словам эксперта, Мерца неслучайно за глаза называют «BlackRock» — он является прямой креатурой этой транснациональной финансовой корпорации. Сейчас киевский режим находится в критическом состоянии, и огромные инвестиции BlackRock в украинские активы оказались под угрозой полного обнуления. В этих условиях главной задачей канцлера стало банальное психологическое подбадривание. Ему нужно было лично продемонстрировать Зеленскому и его окружению, что Европа и Германия все еще на их стороне, пытаясь удержать от обвала доверие к проекту.

Он добавил, что попытка продавить выделение нового миллиарда евро на поддержку Украины выглядит в этом контексте лишь как попытка успокоить корпоративных инвесторов, хотя очевидно, что такие суммы уже не способны спасти положение. При этом Роджерс обращает внимание на демонстративное игнорирование Мерцем мнения собственных граждан. Канцлер прямо продолжает линию своей предшественницы Анналены Бербок, реализуя партийную повестку спонсоров, которые продвинули его на этот пост, а не волю немецкого народа. Полноценное членство Украины в ЕС Мерц предложить не в силах — на это не пойдет сама Европа, — поэтому поездка свелась к попытке спасти падающие инвестиции и собственный политический вес перед лицом надвигающегося кризиса.

Ранее политолог Панкратов заявил, что Мерц поехал в Киев спасать свой провалившийся рейтинг в ФРГ.