Визовый вопрос в ЕС: стало известно, чего ждать туристам из России в 2027 году

Разговоры о визовых ограничениях для россиян в Европе ведутся давно, но теперь, похоже, Брюссель готов перейти от слов к делу. В начале следующего года Еврокомиссия может вынести на обсуждение новые, куда более жесткие правила въезда для граждан России. Инициаторами ужесточения выступают Польша, Швеция и Эстония — страны, которые и раньше занимали наиболее непримиримую позицию. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Речь идет не о косметических правках в анкетах, а о серьезных барьерах, способных ощутимо ударить по туристическому потоку. Эстония, например, предлагает полный запрет на въезд для бывших комбатантов, оценивая их число примерно в 650 тыс. человек. Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна прямо заявляет о «серьезной угрозе безопасности», а его шведский коллега Гуннар Стреммер называет нынешнюю визовую систему уязвимостью, которой могут воспользоваться «враги». Звучит тревожно, но за громкими формулировками скрывается куда более сложная и неоднозначная картина.

Суть проблемы, если отбросить эмоции, сводится к нескольким цифрам. В прошлом году россиянам выдали около 478 тыс. туристических виз в Шенгенскую зону, причем значительная часть из них — многократные. То есть обладатель такой визы мог свободно перемещаться по Европе, не подавая документы заново. Именно это и вызывает раздражение у критиков: система, по их мнению, предоставляет слишком много свободы тем, кого они считают нежелательными. Однако важно понимать: между заявлением министра и реальным правилом на границе лежит долгий путь согласований. В ЕС нет единого центра, который может просто «нажать кнопку». Любые изменения в Шенгенском кодексе требуют консенсуса между всеми участниками, а у каждой страны — свои интересы. Для одних это вопрос безопасности, для других — экономическая выгода от туристов, для третьих — бюрократическая нагрузка. Поэтому итоговый документ вполне может оказаться мягче первоначальных требований, а то и вовсе застрянет в бесконечных согласованиях.

Если все же дойдет до практических решений, эксперты выделяют три вероятных сценария. Первый — точечные фильтры: дополнительные проверки для отдельных категорий граждан и усиленный риск-анализ при выдаче виз. Это самый реалистичный вариант, позволяющий демонстрировать жесткость, не отказываясь от гибкости. Второй — квоты и лимиты: страны могут договориться о количественных ограничениях или приоритетах, например, в пользу гуманитарных и семейных случаев. Тогда обычному туристу станет сложнее получить визу, но полного запрета не будет. Третий — жесткий запрет на туристические визы для россиян. Такой шаг возможен только при очень сильной консолидации ЕС, которой пока не наблюдается. Для путешественников последствия будут разными: в первом случае процесс станет дольше и нервознее, во втором вырастет конкуренция и сроки ожидания, в третьем Европа фактически закроется для туризма, оставив лишь исключения по гуманитарным и семейным основаниям.

Но есть и другой слой — экономический. Для ряда европейских стран российские туристы, пусть и не гигантский, но заметный источник доходов. Отели, авиакомпании, визовые центры, рестораны — все они завязаны на этот поток. Полный запрет означает, что деньги уйдут в другие направления или вообще останутся внутри России. Поэтому даже самые громкие заявления об угрозах на практике упираются во внутренний расчет: насколько «безопасность» важнее доходов и удобства собственного бизнеса. Кроме того, визовая политика часто служит рычагом в более широкой дипломатической игре — громкие инициативы могут быть нужны не столько для реального закрытия границ, сколько для демонстрации позиции и давления в других вопросах. И наконец, нельзя сбрасывать со счетов «эффект перетекания»: если Европа станет почти недоступной, вырастет спрос на альтернативные направления и внутренний туризм, а рынок быстро подстроится, предложив новые маршруты.

Итог всей этой истории пока не предрешен. Да, в Брюсселе готовят новые предложения, и звучат они жестко. Но между заявлением министра и новым правилом на границе — длинная дорога согласований, компромиссов и бюрократии. Часть ужесточений, кстати, произошла де-факто: мультивизы и так стали редкостью, а в ряде стран их почти перестали выдавать — просто без отдельного заголовка. Так что паниковать рано, но и расслабляться не стоит. Реальная картина будет зависеть от того, какой сценарий победит, и от того, насколько страны ЕС готовы пожертвовать экономическими интересами ради политических сигналов. А пока туристам стоит внимательнее следить за новостями и, возможно, заранее продумывать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят еще сильнее усложнить получение виз в Европу.