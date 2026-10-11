Россиянам хотят еще сильнее усложнить получение виз в Европу

Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян в январе 2027 года

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Еврокомиссия планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам — соответствующее предложение может быть озвучено уже в январе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявляют Швеция, Польша и Эстония. Таллин пошел дальше остальных и предложил запретить въезд в Евросоюз для бывших российских военных. По оценке главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, речь идет примерно о 650 тысячах человек.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер уверен: действующие правила выдачи виз россиянам содержат уязвимости, которыми не прочь воспользоваться противники ЕС. За ограничение въезда для жителей России высказался и еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Таким образом, в Брюсселе постепенно формируется консенсус вокруг идеи пересмотреть визовой режим для россиян. Окончательное предложение Еврокомиссии, как ожидается, появится в начале следующего года.

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