Россиянам хотят еще сильнее усложнить получение виз в Европу

Еврокомиссия планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам — соответствующее предложение может быть озвучено уже в январе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявляют Швеция, Польша и Эстония. Таллин пошел дальше остальных и предложил запретить въезд в Евросоюз для бывших российских военных. По оценке главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, речь идет примерно о 650 тысячах человек.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер уверен: действующие правила выдачи виз россиянам содержат уязвимости, которыми не прочь воспользоваться противники ЕС. За ограничение въезда для жителей России высказался и еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Таким образом, в Брюсселе постепенно формируется консенсус вокруг идеи пересмотреть визовой режим для россиян. Окончательное предложение Еврокомиссии, как ожидается, появится в начале следующего года.