Власти Германии выдвинули требование США по соглашению с Украиной

Все соглашения Украины и Соединенных Штатов, которые касаются добычи полезных ископаемых, обязаны соответствовать европейским законам. Такое требование выставила Анналена Бербок, глава немецкого Министерства иностранных дел. Ее мнение привело агентство Reuters.

Бербок потребовала от США, чтобы американская сторона при подготовке соглашений по редкоземельным металлам с Киевом заранее проверяла соответствие документов тем законам, которые приняты в Евросоюзе.

«В конце концов, это наш европейский континент», — так она объяснила свою позицию.

Ранее Бербок взялась давать советы Трампу перед его разговором с Путиным. Она предложила главе Белого дома избегать безоговорочных уступок, которые могли бы пойти во вред Украине, при общении с российским лидером.