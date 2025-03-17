Бербок обратилась к Трампу перед его беседой с Путиным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала рекомендации президенту США Дональду Трампу перед беседой с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет издание Tagesschau.

Источник утверждает, что Бербок призвала Трампа избегать безоговорочных уступок, которые могли бы пойти во вред Украине.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — отметила глава немецкого МИД.

Накануне Трамп сообщил, что 18 марта у него состоится запланированный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которого стороны планируют обсудить возможность прекращения конфликта на Украине. Американский лидер выразил уверенность, что сейчас существуют «очень хорошие шансы» для достижения мира.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей из-за слов Дональда Трампа об Украине и главе киевского режима Владимире Зеленском. Министр иностранных дел ФРГ отметила необходимость увеличить давление на Соединенные Штаты.