Руководство КНР сделало ответный шаг на повышение торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов. Оно подало иск во Всемирную торговую организацию, а также подняло тарифы на американскую сельхозпродукцию. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, которое было сделано китайским Министерством коммерции. Ранее уже сообщалось, что по решению Трампа США подняли пошлины на товары из Китая вдвое, с 10% до 20%. Это сделано якобы из-за неспособности Пекина прекратить поток наркотиков, которые поставляются на американскую территорию. КНР в ответ решила задействовать механизм решения споров ВТО.

«Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и США», — указали китайские представители.

Параллельно этому Пекин поднял свои торговые пошлины на сельскохозяйственные товары из Америки. Они установлены на уровне в 10-15% на различные группы продуктов. Также Китай внес в перечень экспортного контроля 15 компаний из США «в целях защиты безопасности и интересов страны».

Ранее западные СМИ опубликовали прогноз, по которому США проиграют противостояние с Китаем в области новых проектов по добыче полезных ископаемых на Украине. Китайское производство, поддерживаемое дешевыми затратами, сохраняет низкие цены на минералы и поэтому способно успешно конкурировать с другими производителями.