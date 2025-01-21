Французскому правительству необходимо выйти из Всемирной организации здравоохранения вслед за Соединенными Штатами. Так считает французский политик Флориан Филиппо, свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Политик считает, что Парижу придется после выхода из ВОЗ США компенсировать нехватку бюджета этой организации.

«Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю?» — указал он.

Филиппо добавил, что считает ВОЗ очень дорогой и вдобавок бесполезной, и по этой причине Франции необходимо также выйти из нее.

Ранее Филиппо заявил, что все фейки об участии в спецоперации северокорейских военных создаются с одной целью. Это делается для срыва мирных переговоров. Зеленский использует все слухи об этом для того, чтобы просить еще больше денег и оружия от своих западных союзников.