Цель распространения в средствах массовой информации фейков о том, что на Украине воюет тысяча северокорейских солдат, в том, чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он назвал «безумцами» политиков из НАТО и ЕС, а также президента Украины Владимира Зеленского, для которых такие сообщения являются лишь поводом, чтобы требовать деньги и вооружение для продолжения военных действий.

Также считает Филиппо, это позволяет им «расширить масштаб конфликта, тем самым вовлекая в него западные армии».

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил письмом Ким Чен Ына с Новым годом.