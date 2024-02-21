Военкор Морозов оставил предсмертную записку и покончил с собой

Военный корреспондент Андрей Морозов (Мурз) оставил предсмертную записку и покончил с собой. Сообщение он оставил в своем канале «Нам пишут из Янины», на который подписаны более 110 тысяч человек.

Сообщение Морозов разбил на несколько публикаций. Блогер обращается к некому «товарищу полковнику», с которым, предположительно, у него возник конфликт по политическим мотивам.

«Друзья! Не печальтесь о моей смерти. Давайте я избавлю вас от пышных речей на похоронах, скажу все сам. Просто закопайте меня на кладбище в Кировске (ЛНР), рядом с солдатами батальона «Призрак», погибшими с момента подписания Минских соглашений и до начала СВО», — написал Морозов.

Обращаясь к соратникам, военкор призвал завершить конфликт с Украиной победой над всеми, кто выступает против России с оружием.

Информацию о смерти военкора подтвердили редакторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда», «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». Также смерть Морозова подтвердил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Морозову было 45 лет. Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Также участвовал в специальной военной операции как военный. «Мурз» служил в 4 мотострелковой бригаде ВС РФ. Известно, что он придерживался социалистических взглядов и был патриотом СССР.

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