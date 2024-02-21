В Китае считают, что Украина не решится на новое наступление после сдачи Авдеевки

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун считает, что после сдачи Авдеевки ВСУ навряд ли решатся продолжить наступление. Таким мнением он поделился с изданием China News.

По словам Хуна, силы ВСУ столкнулись с катастрофической ситуацией на фронте, в то время как ВС РФ могут продолжить защищать Донбасс.

«Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше», — считает Хун.

Кроме того, считает эксперт, Россия может начать наносить удары по украинским военным объектам более интенсивно. ВС РФ будут преследовать цель истощить военно-промышленный комплекс Украины и боевой потенциал ее армии.

О том, что ВСУ покидают Авдеевку, стало известно ночью 17 февраля. Тогда об отводе войск сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Вечером это же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что командование ВСУ больше не может держать под контролем армию из-за сдачи Авдеевки.

Авдеевка расположена в 13-ти километрах от Донецка. Российская армия начала наступательную операцию на этот населенный пункт в октябре 2023 года. Украинские военные регулярно обстреливали с позиций Авдеевки столицу ДНР с использованием артиллерии и ракет. Освобождение этого населенного пункта позволит ВС РФ и дальше продвигаться по ДНР, освобождая подконтрольные Киеву территории.