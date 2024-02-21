Лавров заявил, что предпосылок к восстановлению отношений РФ и ЕС пока нет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил перспективы восстановления отношений между Россией и странами Европейского союза (ЕС). В интервью бразильскому изданию O Globo он заявил, что таковых на данный момент нет.

«Учитывая настрой Брюсселя нанести нам стратегическое поражение, говорить о перспективах восстановления отношений не приходится», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо самостоятельно решать, что делать со своим выбором, так как враждебные отношения с Москвой европейский страны выстроили по своему желанию.

Отношения России со странами Запада обострились после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же государства, которые выступили с поддержкой Киева, начали вводить против Москвы беспрецедентные санкции, а также поставлять оружие, боеприпасы и военную технику натовского образца ВСУ.

МИД РФ ранее направлял ноту протеста таким странам, однако никакой реакции на это не последовало.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС не смогут помочь Украине одержать победу над Россией.