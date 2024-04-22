Военный суд РФ приговорил пресс-секретаря Meta* к шести годам колонии заочно

Стоун** обвинен по части 2 статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Решение огласил судья Роман Кифоренко.

Стоун** в феврале 2023-го года был объявлен российской стороной в международный розыск. Судом он был заочно арестован. Процесс по этому делу также походил заочно.

Защита директора по коммуникациям просила оправдать Стоуна**. Она настаивала на том, что в его постах не было злого умысла. Адвокаты отмечали, что он выражал свое мнение, касающиеся модерации публикаций о действиях ВС РФ на Украине.

Meta* признали экстремистской по иску Генпрокуратуры, которая заявила, что деятельность компании была «направлена против России и ее Вооруженных сил». В 2022-м году Роскомнадзор заблокировал продукты компании — Instagram*, Facebook*. Мессенджер WhatsApp не стали блокировать, объяснив это тем, что он используется только для общения и связи.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег США от размещения ядерных бомб в Польше.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

**внесен в перечень террористов и экстремистов