Песков предостерег США от появления ядерных бомб в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на появление ядерных боеприпасов в Польше, которые намерены передать США. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить американское ядерное оружие на территории республики.

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил Песков.

Польша является участником программы Nuclear Sharing. Она позволяет американской стороне размещать свое ядерное оружие в странах-участницах НАТО, которые им не обладают.

В марте 2024-го года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Владимиру Кисилеву заявил, что Москва технически готова к ядерной войне. Глава государства объяснил, что оружие находится в боевой готовности.

В начале марта Песков также рассказал, в каком случае может начаться ядерная война. Он назвал это оружие «прощальным» и объяснил, что оно будет использовался в случае, если существованию России угрожает опасность.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме РФ назвали «серьезной угрозой» готовность Польши разместить ядерное оружие.