ЕС действует вопреки национальным интересам собственных участников, когда отправляет Киеву гигантские суммы. Так считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Свою точку зрения он изложил в собственном Telegram-канале.

По его мнению, что Еврокомиссия, что руководство тех стран, которые входят в ЕС, действуют совершенно безответственно. Так он отреагировал на новость о том, что европейцы пообещали Украине очередную помощь.

«Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на все большие проблемы…», - написал Володин.

Он считает, что эти деньги уйдут на разжигание войны вместо того, чтобы быть задействованными в решении проблем простых людей. В ряде европейских стран идут забастовки фермеров, банкротится бизнес, и все это происходит в интересах Соединенных Штатов.

Ранее Вячеслав Володин очень жестко отозвался об идеологии некоторых стран НАТО. Они поддерживают нацизм в виде правительства Зеленского, поэтому сами причастны к его распространению.