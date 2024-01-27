Фашистская идеология становится постепенно нормой для некоторых государств Северо-Атлантического альянса. Данный путь может привести человечество к новой мировой войне, так считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, он изложил свою точку зрения в Telegram-канале.

Свою запись спикер Госдумы сделал в день 80-летия с момента снятия блокады Ленинграда. Он отметил, что по прошествии стольких лет нацизм снова поднимает голову. Ему при этом активно потворствует Запад.

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма», - отметил он.

Именно такую политику ведет правительство Зеленского, в этом убежден Вячеслав Володин. Задачей нынешнего поколения он видит защиту памяти тех, кто в свое время победил фашизм и дал возможность жить всем последующим за ними. Поэтому крайне важно одолеть фашизм снова.

Ранее Володин заявил об утрате Соединенными Штатами своего мирового экономического лидерства. Они пытаются вернуть свою гегемонию путем давления, организации войн и конфликтов. Тем не менее, все эти попытки тщетны.