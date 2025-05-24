Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, обратился к Владимиру Зеленскому, президенту Украины, с просьбой «осознать» продолжающееся наступление российской армии. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, власти Киева продолжают осуществлять «террористические нападения» на города России.

«Важно, чтобы на Западе и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ. Наступление идет по всей линии фронта, Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо это осознать», — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что это ещё раз доказывает важность устранения основных причин конфликта, но Европейский союз и их «подручные в Киеве» стремятся помешать мирным переговорам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность киевского главаря Владимира Зеленского, пересидевшего свой президентский срок, будет принципиальна при подписании документов.