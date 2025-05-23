Принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной будет иметь вопрос о легитимности президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

По информации издания, министр принял участие в конференции высокого уровня. Мероприятие посвятили обсуждению вопросов исторических южнорусских земель. Сергей Лавров пояснил, почему так важен юридический статус Зеленского. Он может подписать соглашение о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако после к власти придет другой человек, который аннулирует договор. Основанием станет нелегитимный статус Зеленского, который выполняет обязанности президента после официального завершения срока своих полномочий.

Министр напомнил позицию президента РФ Владимира Путина. Кремль не имеет права признавать Зеленского как президента, но от переговоров российская сторона не отказывается.

«Но он (президент РФ. — Прим. ред.) подчеркнул при этом, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и с его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров также рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной, сообщило РИА Новости. В СМИ сообщалось, что встреча может пройти в Ватикане. Министр обратил внимание, что католическая площадка станет местом встречи стран, на территории которых, в том числе, проживают православные люди. Данная ситуация может вызывать дискомфорт. Однако встреча состоится. Россия активно готовится к ней: специалисты составляют меморандум.

Ранее эксперт Горохов указал на готовность Зеленского завершить конфликт.