Володин высказался о решении США конфисковать активы России

В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает конфискацию суверенных активов России. Они пойдут в пользу Украины. За этот документ проголосовали большинство членов американского Конгресса. Теперь он направляется в Сенат для рассмотрения.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — написал Володин в своем мессенджере.

По словам Володина, такие действия американской стороны подорвут доверие других стран и инвесторов. Спикер Госдумы также считает, что такой шаг создаст прецедент, на основании которого теперь другие страны смогут конфисковывать имущество и средства других государств. Володин подчеркнул, что такие поступки наносят ущерб международному праву.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны, в том числе члены Европейского союза (ЕС), США и Великобритания начали санкционное давление на Москву. В ЕС заморозили российские активы, которые намерены направить на помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о беспрецедентности ограничений, которые Запад ввел против РФ. Глава государства подчеркивал, что Москвы выдержит любой натиск и справится с трудностями.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что страны Евросоюза отказались от конфискации российских активов.