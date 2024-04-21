WP: власти стран Евросоюза отказались от конфискации активов РФ

Власти государств-членов Евросоюза не хотят конфисковывать замороженные активы России из-за своих опасений перед неприятными последствиями с российской стороны. Соответствующее заявление сделали авторы американского издания The Washington Post со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, власти европейских государств с возмущением встретили требования правительства Соединенных Штатов конфисковать активы Москвы. Журналисты выразили мнение, что европейские власти опасаются влияния такого решения на банковский сектор и того, что это приведет к оттоку капитала из европейского региона. Они также опасаются того, что российское руководство предпримет ответные меры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов испортит имидж Штатов и отпугнет инвесторов.