В Европейском парламенте (ЕП) инициатива о вынесении вотума недоверия председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен вызвала широкий резонанс. Это предложение, по данным портала Euractiv, поддержали 74 депутата, среди которых 31 — представители ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

Согласно законодательству Европейского союза (ЕС), для проведения голосования за вотум недоверия необходимы голоса как минимум 72 депутатов, а для его утверждения — согласие двух третей присутствующих на заседании. Исторически такие инициативы в ЕП проходят уже пятый раз, однако ни один вотум так и не был реализован.

Отмечается, что инициатором голосования выступил румынский евродепутат Георге Пипер, обвинивший главу ЕК в участии в коррупционных скандалах, связанных с контрактами на поставку вакцин против COVID-19 в 2020-2021 годах.

Фон дер Ляйен много раз обвиняли в недостаточной прозрачности при заключении контрактов на сумму более €2,7 млрд при закупке более 3 млрд доз вакцин. Кроме того, евродепутаты были недовольны решением Еврокомиссии снять ответственность с производителей препаратов за побочные эффекты от их использования.

Ранее внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее заявления о санкциях против РФ.