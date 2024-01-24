«Враг дрогнет и побежит»: Россия может перевернуть ход СВО до конца зимы

Нынешний год станет судьбоносным для российских военных в зоне СВО, но настоящий прорыв случится тогда, когда промерзнет почва. Об этом рассказал политолог Дмитрий Раевский.

По его словам, сегодня на фронте земля раскисла из-за того, что задержавшуюся минусовую температуру сменила более теплая погода.

«Для наступления нужно, чтобы гусеничная техника шла по полям, чтобы группировки снабжались боеприпасами и колесной техникой по грунтовым дорогам. Раскисшая запорожская и донецкая почва этому не способствуют. Если она промерзнет, возможны какие-то рывки. Если этого не случится, придется ждать до апреля», — рассказал эксперт журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В условиях сухих дорог войска РФ смогут сделать прорыв и окружить серьезную группировку врага, отметил собеседник.

«Необязательно под Авдеевкой — есть и другие места, где это можно сделать. Во-первых, ВС РФ серьезно преобладает в живой силе и технике, боеприпасах, системах наблюдения. Во-вторых, у врага как раз с этим проблемы: ни боеприпасов, ни мотивации воинов. Их солдаты до конца стоять не будут и побегут, как уже случалось много раз, или будут сдаваться в плен. И потом, у украинской армии банально не хватает людей», — отметил политолог.

Например, добавил Раевский, сейчас в Авдеевке смогли занять сразу целый квартал, потому что там попросту не было украинцев.

«В этом котле украинцы закончились, территорию уже никто не прикрывал. Похожая ситуация на многих участках фронта, а мобилизованные пожилые мужчины с хроническими заболеваниями и женщины — это не те бойцы, которые могут держать оборону. Они очень часто покидают свои позиции самовольно просто потому, что у них закончились еда или вода, боеприпасы. Если земля промерзает и наши смогут мощно ударить где-то по линии фронта, враг дрогнет и побежит», — заявил собеседник.

Однако даже если этого не случится и придется ждать до апреля, уточнил политолог, 2024 год все равно будет переломным.

«То, что враг будет бежать — и бежать до самого Львова, — это неоспоримый факт», — подытожил эксперт.

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