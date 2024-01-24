Минобороны РФ назвало терактом падение военного самолета Ил-76

В Министерстве обороны России прокомментировали падение военного самолета Ил-76, назвав его терактом, который совершил киевский режим.

Днем 24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военные. Их планировалось обменять на российских военнослужащих. Как сообщал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов, обмен должен был состояться по схеме «192 на 192». Также депутат заявил, что в крушении виноваты ВСУ, так как именно они атаковали воздушное судно.

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что на такой шаг власти Украины пошли для того, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении украинских военных.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выживших среди пассажиров воздушного судна нет. Всего, по данным МО РФ, на борту находились 74 человека, среди которых — 65 человек являлись солдатами украинской армии, 6 — членов экипажа, а также три человека летели в качестве сопровождающих.

Крушение самолета Ил-76 также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что инцидент требует расследования, чем и займется Кремль.