«Врагов у него немало»: выяснились причины крушения самолета Пригожина и его возможной гибели

В Тверской области потерпел крушение частный джет Embraer Legacy. По информации различных СМИ, самолет принадлежал владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. На борту было 10 человек. По предварительным данным, все погибли.

Сам Пригожин, как сообщает Росавиация, и его заместитель Дмитрий Уткин тоже числились в списке пассажиров. Однако пока официальной информации об их гибели не поступало.

«Причины катастрофы пока не выяснены, но версия теракта ВСУ будет основной. Дело в том, что уровень надежности современных самолетов практически исключает подобные инциденты, большая часть авиакатастроф случается при посадке или на взлете», — рассказал генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Был ли на борту сам Пригожин, станет ясно только после опознания останков погибших, уточнил Сипров.

«Но до завершения этой процедуры я бы не отметал версию о том, что Пригожин решил таким экзотическим образом скрыться — врагов у него немало», — предположил эксперт.

Ранее мы сообщали о крушении самолета Евгения Пригожина.