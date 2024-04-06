ВС Польши: авиация поднята в небо из-за операций РФ на Украине

Польская авиационная техника и воздушные силы союзных государств подняты в небо республики из-за опасений, вызванных «интенсивными» действиями РФ на Украине. Об этом заявили представители оперативного командования ВС Польши в официальных соцсетях .

Сообщается, что в воздушном пространстве страны в данный момент действуют государственные и союзные суда. Представители предупредили местных жителей о том, что с этим может быть связан высокий шумовой уровень.

По словам представителей, этой ночью была зафиксирована повышенная интенсивность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по вражеским объектам на Украине.

Отмечается также, что ВС запустили нужные процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. ВС республики следят за ситуацией, заключили представители.

Ранее военный эксперт Литовкин не исключил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических границ государства.