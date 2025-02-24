ВСУ запрещали мирным жителям Курской области эвакуироваться

Украинские военные насильно удерживали жителей курских сел, не давая им эвакуироваться. ВСУ планировали вывезти их в Сумскую область, рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района на опросе у военных следователей. Ее слова передает РИА Новости.

В результате, по словам женщины, она, ее мать и свекровь так и не смогли выехать из поселка и были вынуждены все это время жить в подвале.

Украинские боевики предлагали им эвакуироваться только в Сумы, но на территорию Курска, на территорию РФ ВСУ мирным жителям эвакуацию не предлагали, отметила она.

Расследованием преступлений, совершенных военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области, а также на территории других приграничных российских регионов занимаются военные следственные органы СК России.

Ранее пленный солдат ВСУ признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет.