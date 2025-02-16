Украинский военнослужащий Денис Остапенко, находясь в плену у ВС РФ, рассказал о том, как слушал русскую музыку на Украине, несмотря на существующий запрет. Такими фактами своей жизни он поделился на видео, опубликованном Министерством обороны РФ, передает РИА Новости.

По словам Остапенко, на украинском музыкальном рынке стало значительно меньше исполнителей и блогеров, и это подтолкнуло его к выбору русскоязычной музыки.

«Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров», — отметил украинский солдат.

Ситуация с запретом русской музыки отражает сложные реалии, с которыми сталкиваются люди на Украине, и поднимает вопросы о культурных предпочтениях и социальной интеграции в условиях конфликта.

Остапенко подчеркнул, что запрещенная музыка стала для него своеобразной связью с прошлым и культурой, которая, как ему кажется, ценится многими, несмотря на политическую обстановку.

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