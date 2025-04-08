Вооруженные силы Украины усилили позиции в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской области с помощью колумбийских наемников. Об этом со ссылкой на источник в группировке «Север» сообщает РИА Новости.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра признался, что неизвестно, сколько колумбийцев принимают участие в конфликте на Украине. Однако есть данные о том, что в боях погибли 70-80 наемников.

В конце марта родственники колумбийских военных устроили митинг у здания МИД в Боготе. Они требовали, чтобы власти предоставили им информацию о местонахождении их родственников.

Ранее сообщалось о том, что в телефоне наемника ВСУ нашли кадры с попытками сбить российский БПЛА.