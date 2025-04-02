В телефоне наемника ВСУ нашли кадры с попытками сбить российский БПЛА

В мобильном телефоне иностранного наемника, который служил в рядах Вооруженных сил Украины, были обнаружены фотографии, запечатлевшие бой украинских военных с российскими беспилотниками. Об этом стало известно от источника в российских силовых ведомствах, передает РИА Новости.

Как сообщил источник, в ходе боев был найден мобильный телефон, который принадлежал иностранному наемнику, погибшему в рядах ВСУ.

«В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — сказал представитель силового ведомства.

Где именно это произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, как российский боец в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, только встав с кровати.