В телефоне наемника ВСУ нашли кадры с попытками сбить российский БПЛА
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В мобильном телефоне иностранного наемника, который служил в рядах Вооруженных сил Украины, были обнаружены фотографии, запечатлевшие бой украинских военных с российскими беспилотниками. Об этом стало известно от источника в российских силовых ведомствах, передает РИА Новости.
Как сообщил источник, в ходе боев был найден мобильный телефон, который принадлежал иностранному наемнику, погибшему в рядах ВСУ.
«В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — сказал представитель силового ведомства.
Где именно это произошло, не уточняется.
Ранее сообщалось, как российский боец в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, только встав с кровати.