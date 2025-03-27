Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что он не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на заявление президента Украины.

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате – он никогда этого не боялся. Также лидер Украины заявил, что не будет молчать, и напомнил, что, якобы, именно Россия не готова к мирному урегулированию конфликта.

Российский президент Владимир Путин ранее уже заявлял, что готов к переговорам с Владимиром Зеленским, и, если у лидера Украины есть желание, то способ вести с ним диалог всегда можно найти.

Ранее Зеленский уже заявлял о том, что находится «в разных реалиях» со спецпосланником Трампа.