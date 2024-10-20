Замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции и следовать русофобской политике. Его заявление 20 октября передает РИА Новости.

Более 10 тыс. человек поучаствовали в шествии «Бессмертный полк» в сербской столице. Дань уважения воинам отдали на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда. По словам Вулина, это важный день, который в очередной раз доказал тесную историческую связь с РФ. В отличие от других стран ЕС и Украины, в Сербии не намерены избавляться от значимых памятников и поддерживать ограничения.

«Мы — единственный народ в Европе, который благодаря президенту Александру Вучичу не ввел и не введет санкции против РФ.», — цитирует Вулина его прес-служба.

Таким образом, в Сербии будут продолжать празднование общих важных праздников, включая День Победы и связанные исторические даты.

Отметим, что акция «Бессмертный полк» проводится в Сербии с 2016 года. В ней традиционно участвуют десятки тысяч человек, неравнодушных к общей истории.

Ранее сообщалось, что Вучич рассказал про телефонный разговор с Путиным.