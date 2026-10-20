Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

По его словам, Трамп прекрасно знает, что в условиях военного положения выборы на Украине провести нереально: возникнет масса юридических вопросов — как организовывать голосование в прифронтовой полосе, что делать с регионами, которые уже не являются частью Украины, но по Конституции все еще являются, а значит, потребуются изменения в основной закон. Кто на такие выборы пойдет — тоже большой вопрос. Мужчины прячутся по подвалам от ТЦК, поэтому явка ограничится теми, у кого есть железобетонная бронь, или теми, кто уже служит в армии. Даже женщины не пойдут, поскольку на Украине периодически качают тему женской мобилизации, и люди не хотят лишний раз светиться в списках избирателей. За границей такие выборы провести также сложно: мужчины не захотят идти голосовать в посольство или консульство, чтобы потом не лишиться консульских услуг. В результате явка будет настолько мала, что признать выборы состоявшимися будет невозможно, и все это Трамп прекрасно знает.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский теперь этим манипулирует: говорит, что в условиях военных действий выборы провести невозможно, а на заключение мира не пойдет, потому что выборы потом проиграет. На этом фоне странно слышать заявления Трампа о том, что Украина должна сменить переговорщика, — он словно «прозрел» через два года и теперь вещает «правду», делая для себя открытия о том, какой Зеленский на самом деле. При этом Трамп может говорить все что угодно, но Зеленский в угол не загнан: Европа опять даст ему несколько десятков миллиардов евро. У Трампа очень широкое поле для маневра — он только немного притормозил Starlink, и уже столько разговоров со стороны Киева, но в ответ Зеленский съездил к королю Чарльзу, и президент США тут же отступил. Таким образом, требование выборов выглядит скорее инструментом публичного давления и торга, чем реализуемым политическим сценарием, поскольку юридические, демографические и военные обстоятельства делают его практически невыполнимым, а у Киева сохраняются внешние ресурсы для сопротивления такому давлению.

Ранее политолог пояснил, почему конфликт Трампа и Зеленского решит Конгресс.