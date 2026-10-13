По его словам, это не просто пожелание, а принципиальное условие, без которого любой электоральный процесс в соседней стране будет лишен смысла. Кроме того, парламентарий подчеркнул: мирное соглашение и другие ключевые документы от имени Киева должен подписывать человек, обладающий реальными полномочиями, а не временная фигура.

Раскрывая свою мысль, Асафов указал на невозможность опираться на социологические данные и прочие привычные параметры политического процесса на Украине. Причина проста: в стране, по его оценке, власть узурпирована нелегитимным президентом, поэтому любые измерения общественного мнения дают искаженную картину. В таких условиях оценивать шансы кого-либо на участие в выборах или тем более на победу просто нереально. Для России же, как неоднократно заявлялось на официальном уровне, важны две вещи: учет ее предложений и интересов, а также наличие у подписанта мирного договора законных полномочий. Без этих двух компонентов любые договоренности рискуют остаться пустой формальностью.

По его словам, если Киев проигнорирует интересы Москвы и допустит к подписанию документов лицо без должных полномочий, мирный процесс может зайти в тупик или привести к соглашениям, которые не будут исполнены. Это, в свою очередь, способно затянуть конфликт и создать новые точки напряжения. С другой стороны, если требования России будут услышаны, появится шанс на устойчивые договоренности, подкрепленные легитимной подписью. Однако пока украинская сторона, судя по риторике, не демонстрирует готовности следовать этим условиям, что делает перспективы урегулирования неопределенными.

Парламентарий резюмировал, что без учета российских интересов и без легитимного подписанта выборы и мирные соглашения на Украине останутся неполноценными. Россия настаивает на этих принципах последовательно, и любое их игнорирование будет воспринято как несерьезность намерений. Таким образом, вопрос о выборах и мире напрямую увязан с двумя условиями, которые Москва считает для себя принципиальными.

Ранее политолог Вакаров заявил, что конфликт Зеленского и Трампа ускорит конец киевского режима.