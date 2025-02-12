Выступающий за мир депутат Рады передал из СИЗО письмо спецпосланнику Трампа

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в государственной измене, направил запрос председателю парламента Руслану Стефанчуку с требованием включить его в состав переговорной группы, занимающейся вопросами прекращения огня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В декабре 2024 года Дубинский уже обращался к парламенту с просьбой созвать внеочередное заседание для обсуждения возможности прекращения боевых действий, но тогда его предложение было отклонено. Политик утверждает, что его деятельность подвергается блокировке со стороны руководства Украины.

«Я, как избранный депутат Украины, имею конституционное право представлять интересы своих избирателей, 70% которых выступают за немедленное прекращение войны», — отметил Дубинский.

По словам депутата, Киев создает препятствия для его активного участия в значимых политических процессах. Кроме того, он передал копию своего письма спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу, подчеркивая необходимость представления интересов украинского народа на мирных переговорах.

Ранее Александр Дубинский назвал предложение президента США Дональда Трампа о передаче украинских металлов «ловушкой» для Владимира Зеленского.