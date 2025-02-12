На Украине назвали предложение Трампа о металлах ловушкой для Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО) по подозрению в государственной измене, охарактеризовал предложение президента США Дональда Трампа о поставках украинских металлов как «ловушку» для Владимира Зеленского. Таким мнением политик поделился в своем телеграм-канале.

По словам Дубинского, Зеленский, даже если бы и хотел, то не смог бы подписать столь серьезное соглашение в условиях текущей политической ситуации.

«Это и есть ловушка Трампа: как только (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) ради продления своей диктатуры объявит, что готов отдать недра, ему скажут: "ну ок, а кто подпишет?". Найдите кого-то с полномочиями», — отметил Дубинский.

Срок полномочий Зеленского на должности президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового главы государства были отменены указом Зеленского. Он обосновал это решение введенным военным положением.

Ранее Трамп заявил, что ожидает возврата средств, потраченных на поддержку Украины. В качестве альтернативы для Киева американский лидер отметил, что Украина может вернуть деньги в эквиваленте 500 млрд долларов в виде поставок редкоземельных металлов.

Канцер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство требованиями Трампа, назвав их эгоистичными. Он подчеркнул, что ресурсы должны использоваться для восстановления страны после завершения конфликта, а не в качестве кредитора за военную помощь.

Комментируя предложение Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оно походит на «коммерческое предложение».