Взорвавшему автомобиль Прилепина утвердили пожизненный срок

Апелляционный военный суд во Власихе утвердил пожизненное лишение свободы для обвиняемого в покушении на известного писателя Захара Прилепина гражданина РФ и Украины Александра Пермякова, сообщил ТАСС.

Решение суда первой инстанции, вынесенное Вторым западным окружным военным судом, также включает штраф в размере 700 тыс. руб. Согласно приговору, первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима.

С гражданина Пермякова в связи с раскаянием в содеянном ранее были сняты обвинения в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время прений сторон гособвинитель настаивал на пожизненном наказании и штрафе в 1,5 млн руб., в то время как защита Пермякова просила проявить снисхождение, ссылаясь на признание вины и добровольное предоставление оружия.

Ранее сообщалось, что организатор покушения на Прилепина Александр Пермяков намерен отказаться от гражданства РФ.