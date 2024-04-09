WP: положение ВСУ без помощи от США ухудшается с каждым днем

Положение украинской стороны на фронте ухудшается с каждым новым днем из-за отсутствия военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделали авторы издания WP в последнем материале.

Журналисты отметили, что каждый день промедления американской палаты представителей делает сложнее ситуацию для Киева и понижает его шансы на положительный итог конфликта. Они подчеркнули, что эти шансы уменьшаются даже с учетом того, что помощь от Штатов по итогу поступит.

В издании также указали на то, что украинской стороне нужны различные виды боеприпасов и вооружения для противостояния ВС РФ. В то же время, российская сторона применяет планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах, добавили авторы.

Накануне стало известно о том, что в Одессе был зафиксирован прилет по военному аэродрому, из которого теперь валит столб дыма.