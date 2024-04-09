В Одессе ударили по военному аэродрому, оттуда валит столб дыма

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе произошло поражение военного аэродрома. Об этом пишет РИА Новости .

Прилет зафиксировали в Одессе. По словам Лебедева, предположительно, был поражен военный аэродром. Сейчас оттуда виден черный столб дыма, характерный для пожара или удара ракетами. Сама площадка для ВВС находится на улице 25-й Чапаевской дивизии.

«Ну раз средства противовоздушной обороны (ПВО) (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — рассказал он.

Это уже второй аэродром, который могли поразить на Украине. Ранее Лебедев уже сообщало, что ВС РФ якобы поразили аэродром Долгинцево в Днепропетровской области. Пока информация об этих прилетах предварительная: в Минобороны России ничего не подтверждали.

Ранее сообщалось об обстрелах в Брянской области. Известно как минимум о двух жертвах и трех пострадавших.