Администрация США сняла запрет на поставки оружия для украинского националистического батальона «Азов»*; Соответствующее сообщение опубликовало издание WP со ссылкой на заявление местного Госдепа.

В заявлении ведомства утверждается, что националистическая бригада «прошла проверку на соответствие закону Лихи», проведенную Госдепом. Уточняется, что закон запрещает государству помогать иностранным подразделениям, за которыми было замечено тяжелое нарушение человеческих прав.

Как утверждают в Госдепе, орган не нашел каких-либо свидетельств подобных нарушений со стороны «Азова». При этом, представитель департамента не стал уточнять, когда был снят данный запрет и было ли оружие отправлено боевикам.

Ранее украинский военнопленный заявил, что западное оружие не доходит до ВСУ.

* – террористическая организация, запрещена в РФ