Вооружение и боеприпасы, выделяемые странами коллективного Запада, не попадают к украинским солдатам, заявил военнопленный Александр Журавель в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Пленный солдат рассказал, что на самом деле о помощи со стороны Соединенных Штатов слышно только разговоры. Если спросить что-то о новом оружии у украинских артиллеристов, они ответят, что выпускают лишь по 2 снаряда, добавил Журавель. По словам военнослужащего, никто в рядах ВСУ не знает, где находится то самое «переданное оружие», ведь до солдат оно не добирается.

«То есть постоянно говорят – то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще», – рассказывает Журавель.

Пленный подчеркнул, что украинские солдаты в данный момент даже не могут быть уверены в том, что западное вооружение на самом деле передавалось. Создается ощущение, что это обман, заключил он.

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