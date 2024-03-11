Бывшему главе американского Белого дома Дональду Трампу было бы выгодно поражение украинской стороны в текущем конфликте. Соответствующее заявление сделал обозреватель Макс Бут в своем последнем материале для американской газеты The Washington Post .

В своей статье журналист указал на то, что поражение Украины позволило бы американскому политику повесить всю вину на своего главного оппонента в будущих выборах главы государства, действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Таким образом, Трамп мог бы выиграть президентскую гонку, подчеркнул он.

Бут также обвинил Трампа в том, что по его вине партия американских республиканцев превратилась в «в пуделя Путина». По мнению журналиста, партия потакает российскому президенту.

Ранее Американист Кубышкин заявил, что Трамп находится в более выгодном положении с точки зрения тактики.