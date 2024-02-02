WP: Залужный дал Зеленскому понять, что ситуация на поле боя не улучшится для Киева

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, дал понять главе государства, что быстрое улучшение положения Киева на фронте практически невозможно. Данный диалог произошел, когда Зеленский заявил Залужному о своем намерении отправить генерала в отставку, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском руководстве.

Как заявил источник газеты, в ходе разговора 29 января украинский президент заявил о надежде на то, что перестановки в руководстве смогут сменить обстановку в боевых действиях. Он подчеркнул, что украинцы устали от конфликта, а помощь со стороны коллективного Запада сильно замедлилась.

По словам источника, Залужный не был рассержен и лишь высказал несколько мыслей о будущих проблемах его преемника на посту. Главком подчеркнул, что скорое улучшение украинского положения на фронте маловероятно, заявил источник. Утверждается, что Зеленский внимательно слушал главкома.

Ранее Залужный в своем материале для CNN заявил, что Украина не сможет укомплектовать свою армию без использования «непопулярных мер».