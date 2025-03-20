В Россию могут массово приехать мигранты нового типа

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян в беседе с URA.RU рассказал , что в обозримом будущем в РФ могут приехать новые мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам Мурадяна, на фоне кадрового кризиса в ряде сфер могут привлекать к работе мигрантов из Индии, это Филиппин, Шри-Ланкт и Бутана. При этом, как считает эксперт, приезды будут иметь массовый характер.

Гарри Мурадян напомнил, что Владимир Путин встречался с премьером Мьянмы: было достигнуто соглашение о взаимопризнании дипломов.

«Есть ребята, которые там живут, они десятилетиями строили современные здания и промышленные объекты в Гонконге и на Тайване, поэтому это опытные специалисты», — отметил собеседник уральского издания.

При этом привлечь для работы могут и с низкой, и с высокой квалификацией.

Ранее сообщалось, что в региональной столице Урала дверь миграционного центра не выдержала напора толпы мигрантов.