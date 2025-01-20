Задержанного за мятеж президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Задержанный президент Южной Кореи Юн Сок Ель был помещен в одиночную камеру площадью 12 кв м в Сеульском центре для заключенных после того, как суд в минувшие выходные выдал ордер на его арест, сообщило агентство Yonhap.

Юн Сок Ель был задержан ранним утром 19 января (около 21:00 мск в субботу) по обвинению в участии в мятеже. Также агентство информирует о том, что полиция вновь появилась в администрации президента Республики Корея, чтобы провести обыск по делу о мятеже, связанному с событиями военного положения.

В дальнейшем уточнили, что ордер на обыск касается офиса службы охраны президента, расположенного в здании президентской администрации. Есть предположение, что там могут находиться серверы охраны. Следователи в администрации президента обсуждали детали исчисления ордера.

Правоохранительные органы нацелены также на проведение обыска в «конспиративном доме» президента в районе Самчхондон. В частности, полиции интересуют записи с видеокамер в этом «тайном доме», чтобы выяснить, кто общался с президентом до и после объявления военного положения 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Юн Сок Еля могут казнить или приговорить к пожизненному сроку.