Yonhap: Юн Сок Ёля могут казнить или приговорить или пожизненному сроку

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который был арестован накануне, могут приговорить к смертной казни, если его признают виновным в организации мятежа. Об этом информирует Yonhap.

Как приводится в материале агентства, в лучшем случае и при наличии смягчающих обстоятельств действующему и отстраненному временно главе Южной Кореи светит пожизненное тюремное заключение.

«Если в суде президент Юн будет признан виновным в том, что он был лидером восстания, он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни», — говорится в статье.

Стало известно, что Юн Сок Ёль будет привлечен к ответственности в феврале после завершения расследования, проведённого управлением по борьбе с коррупцией. По имеющимся данным, расследование займёт около трех недель.

Ранее сообщалось, что после ареста Юн Сок Ёля толпы сторонников президента Южной Кореи устроили погром в суде. Разъяренная толпа крушила в здании стекла и мебель с помощью огнетушителей и других подручных средств, выкрикивая при этом имя президента. Некоторые сторонники президента пытались найти судей, которые вынесли решение о заключении главы государства под стражу.