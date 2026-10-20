Заезженная пластинка: политолог раскрыла, что нового может предложить Киев

Средства массовой информации, независимые журналисты, эксперты и общественные деятели ждут старта переговоров по Украине, которые с минуты на минуту начнутся в городе Осло. Как сообщает пресса, в них примут участие Владимир Зеленский и представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что Европа для Зеленского — удобное место для встреч и переговоров: ему комфортно туда летать, и со стороны Европы он чувствует поддержку и антураж.

По ее словам, в ходе переговоров с Уиткоффом Зеленский попытается добиться снижения градуса риторики, которая сейчас принята у американской элиты. Он не может понять ситуацию, когда Трамп и Рубио на весь мир говорят ему об отставке, и не может ее принять. Поэтому встреча в Осло — очередная попытка Зеленского вырулить из этой ситуации. Он все время пытается переложить все на Россию: якобы Россия не хочет переговоров, а он готов. Это постоянный перевод стрелок — что Россия виновата, что Россия не хочет переговоров, что он на все готов. Но в рамках определенных коридоров его возможностей это очередная попытка вырулить из ситуации, и пока ничего нового эксперт особо не видит.

Эксперт подчеркнула, что ничего нового Зеленский предложить американцам не может — все идет по заезженной пластинке. Все это манипуляции: он говорит, что готов обсуждать мирные переговоры, а на самом деле хочет, чтобы Вашингтон перестал на него давить. Таким образом, встреча в Осло предстает не как прорыв к урегулированию, а как попытка украинского лидера снизить давление со стороны США и сохранить привычный для себя формат диалога с европейской поддержкой, тогда как содержательных предложений, способных изменить позицию Вашингтона, у Киева, по мнению эксперта, по-прежнему нет.

Ранее политолог Журавлев заявил, что Трамп пошумит и успокоится по вопросу Украины.