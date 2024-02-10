Захарова назвала истерикой реакцию правительства США на интервью Путина Такеру Карлсону

Белый дом крайне истерично отреагировал на то, что мировая общественность получила возможность ознакомиться с российской точкой зрения. Это произошло благодаря интервью, которое президент Путин дал американскому журналисту Карлсону. Об этом заявила «Известиям» Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, реакция властей Соединенных Штатов изобличает глубокую лживость их подхода к ситуации. Временами в серьезность их заявлений даже сложно поверить.

«У них же случилась истерика - Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: «Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью», - указала она.

По итогам становится ясно, что США окончательно потеряли право называть себя мерилом демократии и соблюдения прав человека.

Ранее Захарова заявила, что некоторые уехавшие из России после начала специальной военной операции артисты вовсе не так уж виноваты. Они просто растерялись в новой реальности. Многие из них испугались перемен, которые начали происходить в стране.