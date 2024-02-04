Представитель МИД Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

Некоторые из российских артистов, что уехали из страны после начала СВО на Украине, просто растерялись, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заступаясь на некоторых артистов-релокантов дипломат отметила, она считает, что их просто «черт попутал».

«Есть прекрасное, замечательное выражение: „их черт попутал“ (артистов, уехавших из РФ, — прим. ред.). Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова телеканалу «ТВ Центр».

По ее мнению, одни артисты испугались происходящих в стране перемен, другие просто растерялись. Может поэтому и пошли на такой шаг покинуть родину.

Если же отвечать на вопрос о том, стоит ли самой России забыть о таких своих гражданах в будущем, Захарова ответила: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.