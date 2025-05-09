Захарова: Меркель подорвала доверие всего мира к посреднической функции ФРГ

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что с 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель на протяжении семи лет подчеркивала, что она и Германия как государство якобы всецело выступают в качестве посредников и участников нормандского формата в процессе выполнения Минских соглашений. На деле же все было с точностью, да наоборот.

«За семь лет можно было сделать очень многое. Это были Минские договоренности… И Меркель постоянно говорила, что да-да, конечно, она все это поможет осуществить. И вот, в 22-м году та же Меркель сказала… Это было заявление, которое шокировало всех», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, Меркель тогда заявила, что она лишь высказывалась в поддержку Минских соглашений, но на самом деле их цель заключалась в том, чтобы усилить военный потенциал Украины.

Захарова подчеркнула, что Меркель не настолько умна, чтобы не осознавать последствий, которые могли бы возникнуть для Украины в случае прямого конфликта с Россией.

«Они понимали, что у Украины, при всей милитаризации, нет такой мощи, для того чтобы осуществить подобный план. Им нужно было просто принести в жертву Украину и сделать из нее инструмент, как они же сами сказали, нанесения России стратегического поражения. О какой посреднической роли вы сейчас говорите?» — заключила риторическим вопросом Захарова.

Ранее вступивший в должность канцлера Германии Мерц анонсировал свою поездку на Украину. Канцлер также заверил, что Берлин и Брюссель продолжат оказывать Киеву поддержку. В частности, речь шла об участии двух стран в совместном приобретении оружия.